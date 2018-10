Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogada de Mayorga revela que familiar de Ronaldo entrou no quarto após alegada violação

Larissa Drohobwczer falou em exclusivo à CMTV.

Por Débora Carvalho | 00:26

A advogada de Kathryn Mayorga falou pela primeira vez a uma televisão portuguesa e foi, em exclusivo à CMTV, que Larissa Drohobwczer revelou que a sua cliente não decidiu agir por dinheiro.



Larissa Drohobwczer, uma das advogadas de acusação do caso, contou ainda que parte da estratégia montada para defender a sua cliente passa por implicar o primo e o cunhado do jogador como testemunhas do processo.



A advogada de Mayorga afirma ainda que esta não nutria qualquer sentimento pelo craque e que uma das testemunhas, o primo ou o cunhado de Ronaldo, terá entrado no quarto após a alegada violação.



Larissa deu ainda a garantia de que a sua cliente tudo fará para que "isto não aconteça a mais ninguém".