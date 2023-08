O Governo espanhol apressou-se a condenar o comportamento de Luis Rubiales porque não queria que o polémico beijo do (entretanto suspenso) presidente da federação espanhola (RFEF) à jogadora Jenni Hermoso, nos festejos da conquista do Mundial feminino de futebol, prejudicasse a candidatura ibérica à organização do Campeonato do Mundo masculino em 2030.









