AG do Benfica aprova orçamento para 2022/23 com 74,52% de votos favoráveis

A Assembleia Geral do Benfica aprovou esta quarta-feira, com 74,52% de votos favoráveis, o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades para o exercício de 2022/2023.

Em reunião magna que decorreu no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, dos 749 sócios votantes, 534 (74,52%) aprovaram o documento, enquanto 156 (18,81%) votaram contra. 59 sócios (6,67%) abstiveram-se.

Numa assembleia à qual a comunicação social não teve acesso, nem foram permitidas tirar imagens, o presidente 'encarnado', Rui Costa, discursou na abertura, tendo se debruçado sobre vários temas, com destaque para a aposta na nova época de futebol, com a contratação do treinador alemão Roger Schmidt.