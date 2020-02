"Agora estamos no caminho normal”: Sérgio Conceição exige boa resposta do FC Porto no Dragão

Afinal da Taça da Liga [que o FC Porto perdeu para o Sp. Braga, 0-1] foi um momento negativo para nós. Agora, estamos no nosso caminho normal, de sermos candidatos ao título". Foi assim que Sérgio Conceição admitiu, ontem, que o FC Porto viveu uma fase menos positiva esta temporada.

Na antevisão ao jogo desta quinta-feira (20h00) com o Bayer Leverkusen, da 1ª mão dos ‘16 avos’ da Liga Europa, o técnico portista falou ainda sobre o bom momento da equipa: "Recuperámos alguns pontos [seis] para o rival [Benfica]. Conseguimos mais uma presença numa final [Taça de Portugal], mas o futebol é o momento e o momento será amanhã [esta quinta-feira]. Temos de dar uma boa resposta."

Apesar de chegar à Alemanha com uma série de três vitórias consecutivas, Conceição antevê dificuldades no BayArena. "É um adversário extremamente difícil. Se não estivermos um bocadinho melhor no que foi uma das nossas fragilidades ao longo desta época, podemos sofrer", alertou o técnico dos dragões, sem revelar a que se referia.

Em resposta a Peter Bosz, técnico do Leverkusen [ver peça em cima], Sérgio Conceição entende que não há segredos entre as duas equipas: "Não é só ele que sabe tudo sobre o FC Porto. Nós também sabemos praticamente tudo sobre eles."