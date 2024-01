“Agora temos um plantel equilibrado para esta época”, disse esta terça-feira Roger Schmidt, numa avaliação às recentes entradas e saídas do plantel do Benfica no mercado de transferências.



Na antevisão do jogo desta quarta-feira com o Estoril, referente às meias-finais da Taça da Liga, o alemão destacou “os reforços que trazem entusiasmo e qualidade”.









