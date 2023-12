Agressões e três expulsões em jogo da formação nos Açores

O jogo entre o Rabo de Peixe e o Santa Clara, para o campeonato de juniores da Associação de Futebol de Ponta Delgada, nos Açores, ficou marcado por agressões dentro do campo.

No passado sábado, dia 2, já durante a 2ª parte, o árbitro mostrou o cartão vermelho direto a um jogador da casa. Um vídeo a que o CM teve acesso mostra a reação quase imediata de Leandro Sousa, o nº 13, que dá um soco num adversário, que cai no relvado.

Instala-se a confusão no relvado, com vários jogadores das duas equipas a trocarem galhardetes, com alguns empurrões à mistura. Nas imagens do vídeo citado é ainda visível o nº 9 do Rabo de Peixe, António Carreiro, a dar um pontapé a um adversário deitado no relvado. Também o avançado da equipa da casa viu o vermelho direto.

O jogo não acabou sem uma terceira expulsão, igualmente nos anfitriões, que perderam o jogo para o Santa Clara por 0-2.