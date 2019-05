Nas imagens vêem-se crianças e mulheres a fugirem da bancada.

Por Paulo Jorge Duarte | 05.05.19

Os adeptos do Lusitânia Lourosa envolveram-se em confrontos no final da partida entre o Sporting Clube de Espinho e Lourosa, em Fiães, Feira, durante este domingo.



O jogo, a contar para a série B do Campeonato de Portugal terminou com a vitória do Sporting Espinho por duas bolas a zero.



Com esta derrota, o Lourosa perdeu a liderança para o Sp. Espinho.



Nas imagens vêem-se crianças e mulheres a fugirem da bancada para o relvado. Foi necessária a intervenção das autoridades.