Agressor de adepto do Benfica em Coimbra presta contas à justiça

O homem que empurrou um adepto da bancada para a pista, sábado, em Coimbra, no Académica-Benfica, foi ontem prestar contas ao DIAP - Departamento de Investigação e Ação Penal.Segundo o advogado que o acompanhou, Nelson Mendes contou que se deslocava em passo apressado pela bancada, por imposição da polícia, quando à sua frente se deparou com um idoso no chão. Alega que tentou ajudá-lo, que ao levantar-se levou uma bastonada e que, já de pé, viu um braço à sua frente. Aí, numa reação instintiva, esticou o seu, empurrando José Dinis. Diz que nem se apercebeu da queda.Uma versão que o Ministério Público (MP) vai avaliar, juntamente com a prova recolhida, e avançar, ou não, com uma acusação por ofensa à integridade física, que, se for grave e qualificada, pode resultar numa pena de três a 12 anos de cadeia. Em comunicado, o MP diz esperar "informação clínica sobre a extensão das lesões sofridas pela vítima" e pela sua inquirição. Na posse desses elementos, "será ponderada a eventual aplicação de outras medidas de coação". Para já, Nelson fica com termo de identidade e residência.No vídeo divulgado pelanão é percetível qualquer bastonada - não se vê nenhum agente imediatamente atrás do agressor - e o empurrão parece ostensivo e violento, de tal forma que José não conseguiu evitar a queda, que poderia ter sido fatal.José Dinis continua internado nos hospitais da Universidade de Coimbra, a recuperar da fratura numa vértebra (D12), resultante da queda desamparada na pista, após o empurrão de Nelson Mendes.Ao que oapurou, esta terça-feira já se levantou, após a colocação de uma cinta lombar, que na segunda-feira lhe causou dores e mal-estar, que o levaram a desmaiar. Apesar de apresentar algumas melhorias, ainda tem dores. A possibilidade de vir a ser operado ainda não foi descartada pela equipa médica que o segue.