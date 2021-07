Águia agressiva antes do Spartak

Foi um Benfica agressivo e pouco mais aquele que empatou este domingo, na Luz, com o Marselha (1-1). A poucos dias do importante jogo com o Spartak para a Champions, as águias voltaram a mostrar fragilidades na criação de claras oportunidades de golo.Duas mexidas apenas face ao onze que na quinta-feira tinha vencido o Lille. Só com um avançado (Gonçalo Ramos voltou a ser o escolhido, com Taarabt no apoio), Jesus apostou numa equipa de maior contenção. Rafa foi o desequilibrador no lance que deu o penálti. Velocidade estonteante só travada em falta na área.Pizzi deu vantagem às águias, que durante quase todo o primeiro tempo mostraram consistência defensiva, segurança no passe e muita disponibilidade física.O único ponto negativo acabou por ser o golo do Marselha, numa grande jogada coletiva, com a bola a ir de um corredor para o outro terminando no remate indefensável de Payet.No 2º tempo, Jesus testou pela primeira vez esta época os três centrais. O Marselha, tirando alguns remates de meia distância, não incomodou. Mas, do outro lado, o Benfica também não. Acumulou faltas atrás de faltas e tornou o jogo mais feio até ao final. Algumas coisas a limar antes da viagem à Rússia."É um jogador [João Mário] que tem um conhecimento do jogo que não tínhamos (...). Veio dar essa classe", disse Jesus, satisfeito com a exibição: "Benfica está muito mais forte do que estava quando chegámos." O técnico garante que a equipa vai estar "preparada para o Spartak".O Benfica apresentou uma proposta por Kaio Jorge, avançado brasileiro do Santos. Quem o afirma é o site ‘Globoesporte’, garantindo que os dois clubes estão a discutir a eventual transferência de uma promessa do futebol brasileiro, de 19 anos, e que termina contrato em agosto.Penálti irrepreensível e mais duas boas chances. Abnegado no apoio à defesa. Começa a época em bom momento.Apareceu com mais liberdade para sair no apoio ao ataque. Toque de bola, técnica e passe preciso. Está a ganhar confiança.Arrancadas fizeram mossa. No lance que resultou no penálti entrou como quis pela defesa contrária. No 2º tempo marcou, em mais um lance em velocidade, mas foi anulado por fora de jogo.Com a sua presença em campo, o Benfica ganha mais velocidade e segurança. Numa defesa a dois ou a três será titular.