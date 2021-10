Águia cai com empate frente ao Estoril e entrega liderança ao Dragão

O Benfica perdeu este sábado a liderança da Liga ao empatar (1-1) com o Estoril, na Amoreira, depois de ter estado em vantagem com um golo supersónico de Lucas Veríssimo (1m46s).Jorge Jesus manteve Radonjic a titular, que ocupou o lugar de Diogo Gonçalves na lateral direita, e apostou no onze habitual. E a entrada do Benfica não podia ter sido melhor. Chegou ao golo na primeira oportunidade que teve, antes dos dois minutos. João Mário apontou o canto e Lucas Veríssimo saltou bem alto e cabeceou para o 1-0.O Benfica viveu então o melhor período. Teve mais bola e foi mais acutilante nos lances ofensivos, mas Yaremchuk, Darwin, Radonjic e Weigl claudicaram na finalização.Os canarinhos nunca abdicaram de procurar a baliza de Odysseas, mas revelaram algum desacerto na finalização. Clóvis teve um remate cruzado e Joãozinho viu o guarda-redes grego travar um remate de fora da área.Na etapa complementar, o Benfica teve oportunidades para dilatar a vantagem por Everton e Gonçalo Ramos. Mas baixou o ritmo a pensar na Champions e cedeu no último minuto, num cabeceamento de Rosier. O Benfica entrega assim a liderança na Liga.Uma oportunidade, um golo. O Benfica entrou focado e determinado a resolver cedo a contenda. Lucas Veríssimo precisou de apenas 1 minuto e 46 segundos para introduzir a bola na baliza, após um canto bem executado por João Mário.Jorge Jesus pensou que tinha a vantagem controlada, com o golo madrugador, e tirou alguns jogadores a pensar no jogo com o Bayern (terça-feira). Acabou por sofrer o golo do empate no último minuto de jogo e sem tempo para reagir.João Pinheiro teve uma arbitragem segura. Embora o Benfica reclame de um lançamento lateral assinalado ao contrário antes do golo do Estoril. Este, contudo, surgiu na sequência de um canto. Um lance distinto sem estar relacionado com o anterior.- Se lhe for dada liberdade, como ontem aconteceu, é um perigo à solta. Atacou com critério, rematou e trocou as voltas aos médios do Estoril. Merecia melhor resultado.– Foi o menos culpado do empate na Amoreira. Esteve em alta.– No melhor e no pior. Marcou um belo golo aos dois minutos, mas permitiu a cabeçada certeira de Rosier, aos 90’.– Imperial no centro da defesa encarnada. Exibição irrepreensível.– Não deslumbrou, mas esteve em bom plano. A experiência que conta.– Melhor a defender do que a atacar. Mas dá liberdade a João Mário.– O golo em Guimarães valeu-lhe a titularidade, mas a exibição de ontem deve remetê-lo ao banco.– O pêndulo encarnado continua afinado. A sua saída ditou decréscimo da turma encarnada.– Já viveu melhores dias. Está com notória falta de confiança.– Um jogador a menos em 45 minutos.– Esforçado, mas sem grande consistência.– Vale mais este menino do que o experiente ucraniano.– Não entrou mal, mas acabou por perder fulgor. Jesus suspira por André Almeida.– Como tem sido habitual, ligou o ‘complicómetro’ na hora da decisão.– Porque fica um dos melhores criativos no banco? Não se percebe.– No pouco tempo que jogou esteve bem.