Águia de Jesus com medo da baliza

Quinze pontos para o líder Sporting e agora com um lugar na Champions de 2021/2022 cada vez mais ameaçado. O Benfica voltou a marcar passo no campeonato (sexto empate na Liga desde o início de 2021), num jogo de enorme desperdício.

Castigo, défice físico e quiçá o pensamento no jogo de quinta-feira para a Liga Europa levaram Jesus a mudar seis peças face ao jogo com o Arsenal. De regresso ao 4x4x2, a equipa encarnada marcou quase sempre os ritmos do encontro, teve várias chances, mas voltou a pecar na finalização. Do outro lado, o Farense tentou sempre discutir o resultado.

Os primeiros 45 minutos foram intensos, com várias ocasiões em ambas as balizas, embora as águias sempre com claro ascendente. Darwin teve, logo aos 8’, uma boa chance, mas disparou ao lado. Quase na resposta, Helton Leite faz uma grande defesa a remate de Pedro Henrique.

A partir daí, a equipa de Jorge Jesus intensificou o seu domínio, com um meio-campo agressivo que permitia aos homens da frente criar vários desequilíbrios. Darwin Núñez foi o expoente máximo do desperdício. Teve várias oportunidades, a melhor de todas acabou por ser aos 25’ quando atirou ao lado já perto da pequena área.

A equipa algarvia tentava sempre sair, mas a defesa encarnada com mais ou menos dificuldade lá resolvia. Everton voltou a ter noite sem brilho. Até teve dois remates perigosos, mas não concluiu. Seferovic e Rafa (no lance em que foi tocado na área) também contribuíram para que o resultado fosse em branco para o intervalo. Licá ainda marcou para o Farense, mas estava em posição irregular e o golo foi anulado.

A segunda parte arrancou com um lance polémico na área do Benfica, depois de Nuno Tavares – numa entrada imprudente – ter atingido Licá.

Depois mais do mesmo, com o Benfica a criar, criar; e a falhar, falhar. Pizzi teve a chance mais clara neste período ao atirar ao poste já na área. O Farense chegou a assustar, mas Helton Leite esteve quase sempre seguro.

O Benfica está definitivamente fora da luta pelo título e agora está a quatro pontos de uma entrada direta na Champions.

Segue-se, quinta-feira, uma final para as águias. Em Atenas, diante do Arsenal, Jorge Jesus precisa dos golos que faltaram em Faro para seguir rumo aos ‘oitavos’ da Liga Europa.



"A equipa joga com ansiedade"

"A equipa joga com ansiedade e pressão. Tivemos oportunidades fáceis de fazer golo e não conseguimos concretizar. A equipa voltou a criar oportunidades, mas está-nos a faltar alguém que meta a bola na baliza.

Perdemos mais dois pontos", disse este domingo Jorge Jesus, treinador do Benfica, visivelmente inconformado.





Relativamente ao desempenho da equipa de arbitragem, o técnico das águias mostrou desagrado: "Há uma grande penalidade sobre o Rafa. Tudo isso, juntando às nossas decisões dentro da área, não fazendo golo, aumenta a ansiedade."



O Benfica está a 15 pontos do líder Sporting. Contudo, Jorge Jesus acredita que a luta pelo campeonato ainda não acabou: "O título não é uma miragem, mas está cada vez mais difícil."



Sobre o facto de o Benfica não vencer fora há cerca de dois meses, o técnico dos encarnados afirmou: "Fora de casa torna-se mais difícil."



Comitiva evita protestos

Um grupo de cerca de 30 adeptos do Benfica aguardou a chegada do autocarro com a comitiva encarnada a Faro, com o intuito de manifestar o seu descontentamento com a má prestação da equipa esta época. Só que o plano dos protestantes falhou devido à intervenção da PSP. A fim de evitar algum percalço ou incidente na chegada ao Estádio São Luís, as forças policiais alteraram o percurso do autocarro das águias para que este não passasse pelos adeptos.



ANÁLISE

Efeito Jorge Costa

O Farense, desde a entrada do técnico Jorge Costa, tem vindo a crescer em exibições e em resultados. Perigoso no contra-ataque, teve na defesa e em Defendi os seus esteios máximos. Pela primeira vez nesta Liga, a equipa algarvia não sofreu golos.



Uruguaio cai a pique

Desde que contraiu Covid-19, Darwin nunca mais foi o mesmo. Isso pode explicar alguma coisa, mas não justifica falhanços claros na cara do golo. Também o alemão Waldschmidt nunca mais se encontrou desde a infeção. O Benfica está órfão da dupla.



Penáltis claros

Rafa é tocado por um adversário na área do Farense. Hugo Miguel até podia não ter notado mas as imagens são esclarecedoras e o VAR deveria ter dado indicação ao árbitro da falta. Aos 50’, Nuno Tavares atinge Licá na área. Novo penálti por assinalar.