O Benfica deixou escapar a possibilidade de contratar o defesa Lucas Hernández, atual titular do Bayern Munique e da seleção francesa, na temporada 2015/2016, quando ainda era jogador do Atlético de Madrid.As águias assinaram um contrato de opção de compra com os colchoneros, com as assinaturas do então presidente Luís Filipe Vieira e do administrador da SAD Rui Costa, no valor de 2,5 milhões de euros.