Águia ganha na Luz e aperta Leão

O Benfica derrotou esta sexta-feira o Boavista na Luz, por 2-0, e volta a apertar o Sporting na liderança da Liga, ficando os rivais separados por apenas um ponto.

Roger Schmidt surpreendeu ao deixar João Neves no banco (jogou Florentino no seu lugar), mas o Benfica teve sempre ascendente no jogo. Com um futebol ofensivo foi relegando o Boavista para tarefas defensivas e a verdade é que os axadrezados mostraram-se confortáveis nessa posição, em parte pelo desacerto generalizado de Arthur Cabral, Di María, João Mário e até Rafa. O guarda-redes João Gonçalves ia correspondendo com categoria aos desafios impostos pelos benfiquistas e beneficiava da solidariedade coletiva.

Na etapa complementar, o Benfica entrou com tudo e Di María até marcou um golo, que acabou por ser anulado devido a uma mão de João Mário no início da jogada.

O Estádio da Luz começou a ficar nervoso e Bozeník esteve perto de marcar para os axadrezados, valendo a intervenção de Trubin.

Rafa ainda teve um cabeceamento ao lado, naquele que foi o prenúncio do golo de Di María. O argentino cruzou largo na direção da baliza e a bola acabou por entrar direta, apesar dos ameaços de Arthur Cabral e João Mário.

Os axadrezados estenderam-se mais na frente, mas limitaram-se a gerar alguns calafrios. Mesmo assim, o Benfica foi sempre mais perigoso e a Luz vibrou com novo golo do reforço Marcos Leonardo, após assistência de Di María. Triunfo justo, mas com algum sofrimento desnecessário.