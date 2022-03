Águia gloriosa entre os oito melhores da Europa

Noite gloriosa do Benfica em Amesterdão. As águias venceram o Ajax com um golo de Darwin Núñez e garantiram lugar nas oito melhores equipas da Europa, com mais um importante encaixe financeiro de 10,6 milhões de euros a juntar aos 54,3 milhões já garantidos até ao momento.Sem mudanças em relação ao onze na Luz (2-2), o Benfica surgiu compacto e solidário a defender. Do outro lado, um adversário com muito mais posse de bola, a circular de um corredor para o outro no sentido de confundir as marcações apertadas dos encarnados.O Ajax foi totalmente dominador, mas o que é certo é que não conseguiu ter uma clara chance de golo. Apenas cabeceamentos sem direção e remates de meia distância que Odysseas conseguiu travar com maior ou menor dificuldade, permitindo à equipa de Nélson Veríssimo sobreviver nos primeiros 45’.Em termos ofensivos, o Benfica foi praticamente um zero. O objetivo de tentar sair com a bola a jogar desde trás não resultou , o que permitiu à defesa da casa passar incólume. Os números até ao intervalo são demonstrativos do que se passou na Johan Cruyff Arena: 65% de posse de bola para o Ajax e 35% para as águias, que não tiveram um único remate enquadrado com a baliza de Onana.Após o intervalo, Meité entrou para o lugar de Taarabt. Uma opção, à partida mais defensiva, mas que acabou por ser decisiva. O francês formou com Weigl um verdadeiro tampão, impedindo o Ajax de ser uma equipa perigosa. Teve mais chances, mas sempre com pouco acerto na hora de atirar à baliza.Aos 77’, o momento de festa para as águias. Grimaldo bateu a falta e Darwin aproveitou a falha de Onana para fazer o golo de cabeça, num lance de bola parada pouco visto esta época na Luz.Até final, o Benfica defendeu como pôde perante um Ajax que não mais conseguiu criar chances. Yaremchuk ainda teve uma boa oportunidade para matar o jogo mas deixou-se antecipar.O sacrifício compensou e o Benfica volta a estar nos quartos de final , seis anos depois.O francês entrou e ajudou a suster o jogo ofensivo do Ajax verificado no primeiro tempo. Músculo e pulmão que permitiram à equipa sair com mais acerto nas transições ofensivas. Jogada de mestre de Nélson Veríssimo.O técnico do Benfica tinha dito que era um jogo de 50/50. Não o foi em termos de posse e de ocasiões. Encarnados fizeram pouco ofensivamente na primeira parte. Depois veio a eficácia sul-americana.Bem auxiliado logo aos sete minutos no golo anulado a Haller. Tadic, que cruzou para o avançado, estava fora de jogo. De resto, sem lances polémicos, teve um critério largo beneficiando o tempo útil de jogo.– Desviou com as pontas dos dedos uma bola quase de golo certo. Dá confiança.– Saiu moribundo de tanto correr, de pressionar, defender e de lutar pela bola.– Líder dos pés à cabeça. Que grande jogo fez o central, meteu o perigoso Haller no bolso dos calções.– Diz presente quando a equipa precisa. A experiência dá-lhe estatuto.– Em termos defensivos, não esteve muito bem. O livre milimétrico para o golo fez esquecer o resto.– Muito em jogo, joga com uma subtileza que até enerva. Pauta bem o jogo.– Não funcionou o voto de confiança que Veríssimo lhe deu. Nada influente.– Jogo esforçado do internacional brasileiro: defendeu muito e atacou pouco.– Tardou a fazer as coisas bem. Perdeu muitas bolas. No final, esticou o jogo e desorientou os adversários.O avançado teve, juntamente com o sócio Ramos, de correr quilómetros atrás da bola, acreditando até ao último segundo. Recebeu o prémio aos 77’ com um cabeceamento histórico.– Correu, correu, correu. Deu tudo em prol da equipa. Sacou a falta que deu o golo decisivo.– Impressionante este francês: joga pouco tempo, mas bem. Fechou o jogo.Prendeu os defesas. Podia ter marcado.– Entrou para ajudar a fechar a direita.– Para defender.– Pressionou.Rui Pedro Braz, diretor de futebol do Benfica, foi punido com uma multa de 3825 euros e suspensão por 23 dias pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, na sequência da expulsão no jogo frente ao Vizela (1-1) na passada sexta-feira. Segundo o CD, Braz disse várias vezes ao árbitro, Manuel Oliveira: "És uma vergonha, car...". Já depois de ser expulso manteve palavras insultuosas: "És um filho da p...". No final do jogo disse ainda ao árbitro: "Não olhes para mim que não tenho medo. Vai para o car..."."Nunca deixámos de acreditar que era possível chegar aos ‘quartos’." Foi desta forma que Nélson Veríssimo reagiu ao triunfo sobre o Ajax. "Sabíamos que era uma grande equipa, mas com coragem, rigor a defender e uma bola parada, tudo seria possível."