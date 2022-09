Águia invicta lidera campeonato

E vão onze! Onze jogos, onze vitórias do Benfica de Roger Schmidt. Mais três pontos para cimentar a liderança na Liga portuguesa, numa viagem ao Minho que até foi desbloqueada da mesma forma que o triunfo europeu a meio da semana - assistência de Grimaldo e golo de Rafa, suficiente para a continuidade de uma caminhada 100% triunfal.









E por falar em onze, houve um nome em grande destaque nos titulares escolhidos este sábado pelo técnico alemão. Sem os castigados João Mário e Gonçalo Ramos, Schmidt apostou nos reforços Julian Draxler e Musa; a terceira novidade foi o regresso de Gilberto no lugar de Bah.

E se Draxler até mostrou a técnica que lhe é reconhecida, embora a um ritmo ainda longe do ideal - saiu ao intervalo -, o avançado contratado ao Boavista teve impacto na maioria dos lances de perigo dos encarnados - a começar desde logo pelo remate de David Neres (4’) para defesa de Luiz Júnior.









Leia também Águia goleadora vence Midtjylland por 4-1 no primeiro jogo oficial da época E essa seria uma constante. Musa trabalhou para Rafa (11’) e para Enzo Fernández, novamente para defesa de Júnior e num lance em que Draxler até é carregado no interior da área - ficou um penálti por assinalar.

Importa explicar que, apesar de um par de oportunidades, e até do calor que se fez sentir este sábado no Minho, a primeira parte dos encarnados foi morninha. E ainda acabou com um grande susto - o único de todo o jogo, num remate de Zaydou Youssouf para defesa de Odysseas.





Do balneário já não regressou, então, Draxler. E, na verdade, o Benfica melhorou com Diogo Gonçalves à esquerda. Entrada a todo o gás do extremo - que rematou logo aos 24 segundos. É, no entanto, a partir do minuto 53 que o Benfica acelera de forma definitiva para a vitória em Famalicão.





Luiz Júnior ainda conseguiu voltar a adiar a felicidade das águias, em remates de Musa (53’) e Neres (54’), contudo, o ‘muro’ brasileiro foi contornado pelo Benfica pela faixa da esquerda. Tal como já tinha acontecido frente ao Maccabi Haifa, Grimaldo cruzou para um desvio subtil e mortal de Rafa Silva - cinco golos e três assistências neste início de temporada.









Leia também Benfica vence o Midtjylland e voa até ao play-off da Liga dos Campeões E a equipa de Schmidt, que ameaçou na pré-época ser tão vertiginosa, para o bem e para o mal, meteu mais um jogo no bolso com maturidade. E vão onze vitórias em onze jogos. Até ver, ninguém pára o Benfica.

positivo e negativo



Estabilidade à esquerda



Luiz Júnior estava a revelar-se um muro na baliza famalicense, mas o Benfica voltou a encontrar solução pela esquerda. Centro de Grimaldo e finalização de Rafa. Nota para o sétimo jogo sem sofrer, em onze partidas. Estabilidade com garantia alemã.



Fama sem proveito



A matemática é assim. Se os números do Benfica são positivos, os do Famalicão deixam a desejar. Um golo marcado em seis jogos no campeonato, que, ainda assim, chega para quatro pontos. Mas há muito para melhorar na ofensiva dos minhotos.



Penálti sobre Draxler



Penálti por assinalar por falta sobre Draxler (36’), já depois de o alemão passar a bola para Musa. Há jogo perigoso sobre Grimaldo num lance que acaba com a bola na baliza de Odysseas: devia ter esperado pelo fim da jogada, mas a decisão é boa.







musa nova com heróis antigos



Odysseas – Cumpriu na única vez que foi chamado a intervir, com defesa decisiva.





Gilberto – Menos influente a atacar. A melhor oportunidade do Famalicão nasceu de um passe disparatado seu.





António Silva – Competente a ‘limpar’ a sua área de jurisdição, ainda se destacou num par de ‘dobras’.





Otamendi – O Benfica quer renovar-lhe o contrato por 2 épocas e percebe-se o porquê. É garantia de estabilidade.





Grimaldo – Fica ligado à história do jogo com mais um cruzamento de regra e esquadro que resultou em golo.





Florentino – Cumpriu, mas aparenta estar menos fresco, o que lhe retirou fulgor.





Enzo Fernández – Também jogou uma velocidade abaixo do que já se viu. Teve um remate perigoso aos 36’.





Neres – Do nada cria oportunidades de golo. Foi assim que protagonizou três remates perigosos de pé esquerdo.





Draxler – A qualidade técnica é notória, mas está muito longe da condição física ideal. Na estreia pelo Benfica, e logo a titular, teve um remate intercetado aos 28 minutos.





Musa – Assumiu o papel de referência do ataque e esteve na maioria dos lances de perigo. Ameaçou o golo num remate à meia-volta aos 53’.





Diogo Gonçalves – Agitou o jogo. A sua entrada melhorou a equipa de forma clara.





Bah – Cumpriu à direita.





Chiquinho – Mantém a confiança do treinador.





Rodrigo Pinho – Primeiros minutos na Liga pelo Benfica.





Aursnes – Refrescou.





rafa silva



À exceção de um remate aos 11’, estava a ter uma tarde apagada. Mas depois, na hora da verdade, teve uma finalização à matador que decidiu o jogo. Já leva 5 golos esta época.