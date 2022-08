Segue imparável o Benfica neste arranque de temporada. A quarta vitória na Liga (oitava em partidas oficiais em 2022/23) teve alguns sobressaltos que ainda assim não impediram a águia de voar para a liderança isolada.



Início morno na Luz. Pouca velocidade e intensidade do Benfica que esbarrou na bem posicionada equipa do Paços, que não sentiu as muitas ausências.









