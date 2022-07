A comunicação do Benfica vai adotar este ano uma postura mais combativa. Lourenço Coelho, administrador da SAD, exigiu a Pedro Pinto, diretor do pelouro, maior agressividade no sentido de defender os interesses do clube quando este for prejudicado, sabe o Mais Sport.



O plano faz parte da recente reorganização do futebol profissional, que também se estendeu à comunicação.









