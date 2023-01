O Benfica entrou com pressa para começar a preparar o dérbi com o Sporting, no domingo, e precisou apenas de quatro minutos para dar início à vitória (2-0) sobre o Varzim, da Liga 3, garantindo a passagem aos quartos de final da Taça de Portugal.









Os varzinistas, apesar de militarem dois escalões abaixo, tinham como cartão de visita a eliminação do Sporting (1-0) da prova. Roger Schmidt não facilitou, mas mesmo assim fez várias alterações na equipa, nomeadamente nos defesas-centrais (jogaram Morato e Lucas Veríssimo), e no meio-campo com a entrada de Enzo Fernández. Rafa ficou de fora devido a uma entorse e Gilberto e Musa devido a síndrome gripal.

E nem foi preciso acelerar muito para chegar ao golo. Gonçalo Ramos sofreu uma falta em zona frontal da área e Grimaldo na conversão fez o 1-0. Os anfitriões ainda esboçaram uma reação, mas longe de assustar Odysseas. A 2ª parte foi mais agitada, com o perigo a rondar as duas balizas. Tito ainda pediu penálti por falta de Grimaldo, mas o juiz mandou jogar. Depois foi Rúben Gonçalves com um cruzamento/remate a testar a atenção de Odysseas. Do lado do Benfica, Gonçalo Ramos desperdiçou um par de boas ocasiões, mas foi Enzo que fez o 2-0 após assistência de Chiquinho. Bateu no símbolo e fez o gesto de querer ficar. As águias vão defrontar o vencedor do Sp. Braga-V. Guimarães.



Rafa com entorse causa alarme

Rafa esteve ausente do jogo desta terça-feira do Benfica devido a uma entorse num pé. Uma situação que, a poucos dias do dérbi na Luz, coloca desde já algumas reservas sobre a utilização do jogador frente ao Sporting. Musa e Gilberto falharam o jogo com o Varzim por estarem ambos com síndrome gripal.