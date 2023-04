O empréstimo obrigacionista (EO) que o Benfica vai emitir em maio de 40 milhões de euros (valor ainda pode subir) não só deverá resolver as necessidades de tesouraria das águias a médio prazo, como também vai pressionar o FC Porto na corrida ao financiamento disponível no mercado.



A taxa de juro de 5,75% que o Benfica oferece, a mais alta no clube na última década, inverte a tendência dos últimos anos, em que os encarnados se financiavam com um custo inferior ao dos rivais.









