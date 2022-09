O Benfica teve uma entrada tímida no jogo com o Maccabi Haifa, mas acabou com estrondo e com uma vitória por 2-0, na partida que marcou a estreia das duas equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Roger Schmidt soma 10 vitórias em... 10 jogos.O técnico encarnado procedeu a apenas uma alteração no onze, com a entrada de Bah para o lugar de Gilberto, numa demonstração de respeito pelo ‘desconhecido’ adversário.