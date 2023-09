Foi justa mas com um susto a vitória do Benfica frente ao Portimonense. O guarda-redes Trubin defendeu o penálti que impediu o empate, num jogo em que as águias tiveram chances suficientes para terem uma tarde tranquila, antes do clássico com o FC Porto na sexta-feira.



O jogo foi bom, sempre com sinal mais para o Benfica, que apresentou várias mudanças no onze.









