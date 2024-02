Águias agarram liderança com vitória frente ao Gil Vicente

O Benfica venceu este domingo o Gil Vicente, por 3-0, aproveitando a via verde para assumir a liderança da Liga, ainda que o Sporting tenha menos um jogo depois do adiamento do embate de sábado em Famalicão.

Roger Schmidt procedeu a duas alterações no onze, com a entrada de Bah para o lado direito da defesa, o que permitiu colocar Aursnes no lugar de João Mário, que ficou no banco. No meio-campo, foi Florentino quem fez dupla e... estragos com João Neves.

Arthur Cabral voltou a ser a referência no ataque e foi o primeiro a dar um sinal de perigo com um cabeceamento ao poste (5’). Estava dado o mote para o que seria o jogo. Dez minutos depois, novo cabeceamento do brasileiro, mas desta vez para inaugurar o marcador. Di María fez a assistência num canto.

O Gil Vicente teve uma ténue reação, mas nada que incomodasse Trubin. Com ascendente na partida, as águias ampliaram a vantagem com um golo de João Neves (34’), desta vez com assistência de Otamendi.

Na etapa complementar, Arthur Cabral voltou a criar perigo com um cabeceamento defendido por Andrew, mas foi Rafa quem ampliou a vantagem, depois de tirar um adversário do caminho.

Com uma vantagem confortável e perante um adversário inofensivo, Schmidt rodou o plantel, a pensar nas próximas batalhas, com destaque para a estreia de Rollheiser na Luz. Os gilistas só aos 75’ tiveram um remate enquadrado com a baliza, por Afonso Moreira, mas o mais perigoso foi o de Touré (85’). Triunfo justo do Benfica.



“Liderança? Só me interessa o 1.º lugar no final da época”, disse ontem Roger Schmidt, após a vitória sobre o Gil Vicente que deixou o Benfica no comando da Liga, ainda que o Sporting tenha menos um jogo. Já sobre as alterações no onze, o técnico defendeu: “Dei algum tempo para o João Mário e o Kokçu descansarem. Temos de continuar a gerir porque precisamos de ter o plantel todo preparado para os jogos que vêm aí.”