Ainda faltam quase dois meses para o campeonato terminar, mas o Benfica já pensa em aproveitar o clássico com o FC Porto para dar o xeque-mate na luta pelo título. A vitória de este domingo em Vila do Conde deixa os encarnados em boa posição de, com um triunfo na sexta-feira, na Luz, acabarem de vez com a concorrência portista.









