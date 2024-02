Águias brilham com veia goleadora

Era o dia ideal para Schmidt apostar numa revolução. Por duas razões objetivas: entre quinta-feira e 3 de março, os encarnados têm quatro jogos (em Toulouse, em casa com o Portimonense, em Alvalade para a Taça e no Dragão) e por o adversário deste domingo, como se provou, especialmente nos primeiros 45 minutos, estar no último lugar da tabela.









Porém, observado o jogo por inteiro, ficou a certeza de que a revolução resultou, mas ficou a metade. Mesmo assim, tendo em conta o panorama eleitoral que se vive intensamente em Portugal, a contagem dos votos daria, garantidamente, David Neres na cadeira de primeiro-ministro. Ou não tivesse ele apontado dois golos e feito os passes para outros dois.

Foi pena, então, que a revolução só tenha valido no primeiro tempo, período em que Neres brilhou intensamente, Rafa destruiu a espécie de muralha defensiva contrária (no ataque foi um deserto: nem uma vez entrou na área encarnada!), João Mário e João Neves mandaram no ‘miolo’, Tiago Gouveia pôde mostrar-se e Tengstedt olhou para a titularidade. Sem Aursnes, Di María, António Silva, Kokçu, Cabral ou Florentino, é indiscutível a qualidade do grupo.





O problema é que sem Rafa, e as suas acelerações, mesmo com Di María, o segundo tempo foi pastoso. Mas teve momentos: o golo de Essende, por falha clamorosa de Trubin; o penálti que o ucraniano parou a remate daquele avançado; e o golo de Marcos Leonardo, nova obra de Neres. O PM da tarde deste domingo na Luz.