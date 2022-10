A onda encarnada continua ao rubro e pujante. Goleada, com toques de classe, diante do Chaves, que não conseguiu travar o registo vitorioso das águias, que alargaram para oito pontos a vantagem na Liga para o segundo, o FC Porto (Sp. Braga joga este domingo).



Motivação não falta ao Benfica, depois da vitória com a Juventus e consequente apuramento para os ‘oitavos’ da Champions.









