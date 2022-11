Águias imbatíveis em 23 jogos sem perder

A águia de Roger Schmidt continua o seu voo imperial nesta temporada e este domingo, com o triunfo sobre o Estoril (5-1), aumentou para 23 os jogos sem perder, registo que faz o técnico alemão ultrapassar Jorge Jesus (2011/12).





O Benfica assumiu bem cedo as rédeas da partida. Com um futebol rápido e objetivo, em que Musa se assumiu como a referência na área.





O lance deixou os encarnados de sobreaviso. Até que as águias se colocaram em vantagem com um golo de cabeça de Musa, após uma assistência de Grimaldo.





O golo trouxe tranquilidade e dava para tudo no Benfica. O 2-0 surge de um toque de calcanhar do menino António Silva, cuja a assistência foi de Chiquinho, também com um toque de calcanhar. A defesa canarinha mostrava-se demasiado tenrinha para travar as bicadas da águia. Mesmo assim, num laivo de brio, os canarinhos voltaram a estar perto do golo, mas o cabeceamento de Erison foi cortado por Musa em cima da linha de baliza, com o seu corte a levar a bola a bater no ferro e a sair para longe.





E, ainda antes do intervalo, o central António Silva fazia o 3-0, desta vez numa emenda ao segundo poste após a assistência de cabeça feita por Florentino Luís.





Henrique Araújo ainda cheirou o golo e até viu o VAR anular-lhe um por fora de jogo de Florentino Luís. Mas foi Ristic, com uma bomba de fora da área, a fazer o 5-0. O Estoril reduziu por Serginho num suspiro de brio. As duas equipas voltam a encontrar-se esta quarta-feira para a Taça de Portugal.



Positivo e Negativo



Musa com tudo

+ Substituiu o lesionado Gonçalo Ramos e agarrou a oportunidade. Fez o primeiro golo dos encarnados, que trouxe tranquilidade à equipa. Tem um corte imperial ao evitar o golo canarinho e ainda rematou cruzado à base do poste de Pedro Silva.



Canarinhos tenrinhos

- Os canarinhos revelaram-se tenrinhos no ataque, com as perdidas incríveis de Rodrigo Martins e Erison, e na defesa, onde os atacantes do Benfica fizeram gato-sapato. Foram cinco golos marcados, mas podiam ter sido oito.



Arbitragem

Golo bem anulado

Bem ao anular o golo a Henrique Araújo por fora de jogo de Florentino Luís. O médio não tocou na bola, mas teve uma ação decisiva sobre Rosier, impedindo-o de disputar a bola em boas condições com Otamendi, que tinha feito a assistência.



Menino com veia goleadora

António Silva - Um central que marca dois golos (um de calcanhar e com classe) num jogo só podia ser a figura. Sempre a somar créditos atrás de créditos. Merece o momento e a Seleção.

Odysseas – Grande defesa quando foi chamado a defender remate de Rodrigo Martins. Sem culpas no golo.

Bah – Dificuldades iniciais para travar Rodrigo Martins. Depois recompôs-se.

Otamendi – Menos fulgurante que o colega de posição mas sempre eficaz. Perto do golo num cabeceamento.

Grimaldo – Grande primeira parte. Várias descidas e vários cruzamentos venenosos. Num deles permitiu a Musa marcar o 1-0.

Florentino – Demorou algo a encontrar-se no meio-campo. Depois foi o polvo do costume e até assistiu para o 3-0.

Enzo Fernández – A qualidade do costume. Ainda assim menos influente do que o habitual. Teve o golo nos pés.

Chiquinho – Não fez esquecer Neres, mas também não comprometeu e até deu de calcanhar para o 3-0.

João Mário – Importante a guardar a bola e pautar os ritmos de jogo. Golo da ordem.

Rafa – Quase marcava no primeiro lance de perigo do Benfica. Menos fulgurante do que o habitual.

Musa – Muito se questionava o porquê de ser opção antes de Henrique Araújo. Tem vindo a provar o porquê. Mais um golo, um corte para a barra e um remate ao poste.

Henrique Araújo – Falhou um golo pouco habitual.

Neres – Entrou e assistiu.

Diogo Gonçalves – Mexido.

Ristic – Uma bomba no 5-0, na segunda vez que tocou na bola.

Gilberto – Entrou e o Benfica sofreu golo.



"Podíamos ter marcado mais"

"É muito difícil jogar contra nós. Criámos muitas ocasiões, podíamos ter marcado mais. Temos muita qualidade atacante", afirmou Roger Schmidt. O técnico do Benfica elogiou António Silva: "É humilde. Seleção? O selecionador é que responde."