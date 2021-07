Águias querem fechar João Mário esta semana

O Benfica quer fechar esta semana a contratação de João Mário. A SAD agora liderada por Rui Costa continua em contactos intensos com o Inter de Milão, detentor do passe do internacional português de 28 anos. Os encarnados pretendem fechar o dossiê o mais depressa possível e foi isso que esclareceram junto dos ‘nerazzurri’, já depois de Rui Costa chegar e assumir as suas novas funções. Continuam à espera que o Inter tome a decisão final de transferir João Mário por 7,5 milhões de euros, já depois dos italianos terem informado o Sporting da oferta das águias, como exige o contrato da transferência do médio de Alvalade para Milão em 2016.Ontem, contudo, surgiu uma notícia em Itália que pode facilitar a ida do médio, campeão pelo Sporting, para o rival Benfica. O jornal ‘Gazzetta dello Sport’ noticiou que João Mário pode, afinal, rumar à Luz a custo zero. A ideia passa por driblar uma cláusula que poderia permitir ao Sporting contestar a transferência direta de Milão para a Luz, exigindo 30 milhões de euros. Os ‘nerazzurri’ aceitarão libertá-lo (no seu último ano de contrato) para que este seja um jogador livre e assim poupar em ordenados. Nesse sentido, João Mário poderia assinar por qualquer clube, incluindo o Sporting. Contudo, o médio internacional português ficou muito desiludido com o clube onde foi formado por este não ter feito o máximo que podia para garantir o seu passe a título definitivo, depois de uma época de empréstimo.