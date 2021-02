Águias valem o dobro em relação aos rivais

São esquerdinos, ambos laterais e também os mais valiosos dos respetivos plantéis. Grimaldo (Benfica) e Nuno Mendes (Sporting) encabeçam as tabelas dos rivais de Lisboa. Esta segunda-feira vão estar frente a frente o líder do campeonato e a equipa que vale quase o dobro e está a seis pontos na tabela classificativa.









Segundo dados do site especializado Transfermarkt, os jogadores encarnados às ordens de Jorge Jesus estão avaliados em quase 300 milhões de euros (298,7), enquanto que os do Sporting valem pouco mais de 150 milhões de euros (156).

Apesar de ter um plantel ligeiramente mais extenso, as águias têm, para além do espanhol Alex Grimaldo (28 milhões), mais três jogadores acima dos 20 milhões de euros: o uruguaio Darwin Núñez (um dos que mais valorizou desde a última atualização), o brasileiro Everton (ambos foram reforços de verão) e o português Rafa Silva.





Do lado dos leões Nuno Mendes aproxima-se dos 20 milhões. O jovem lateral (18 anos), que tem sido alvo da cobiça de grandes clubes europeus, encabeça a lista dos leões. tendo valorizado exponencialmente esta temporada (em julho valia qualquer coisa como sete milhões de euros).





Pedro Gonçalves, a grande figura dos leões esta temporada, também tem tido uma valorização assinalável. O avançado (ex-Famalicão) estava avaliado no verão em sete milhões, já depois de ter assinado pelos leões, e agora vale, segundo o site Transfermarkt, 15 milhões de euros.





No fundo da tabela dos respetivos plantéis está, de um lado, o avançado brasileiro Luiz Phellype (lesionado de longa duração no Sporting), do outro Jardel, capitão do Benfica, de 34 anos, que tem um valor de mercado inferior a um milhão de euros (700 mil euros).



Ferro cedido ao valência

Ferro (23 anos) vai reforçar o Valência, de Gonçalo Guedes e Thierry Correia, por empréstimo do Benfica até final da época. "Estou muito feliz", disse o jogador à chegada a Espanha. A cedência não inclui opção de compra.





"O Benfica tem uma equipa muito forte"

“O Benfica está recheado de grandes jogadores, tem uma equipa muito forte e a qualquer momento pode ter um rendimento mais elevado”, disse Rui Vitória, que orientou as águias entre o verão de 2015 e janeiro de 2018, lançando o dérbi desta noite entre o Sporting e o Benfica.



O antigo timoneiro dos encarnados elogiou ainda clube leonino e o treinador Rúben Amorim: “O Sporting está a fazer uma belíssima campanha. Acho que temos treinador e há uma grande qualidade no seu trabalho”.



Rui Vitória, de 50 anos, encontra-se sem clube, após ter sido afastado do Al-Nassr (Arábia Saudita). Pelo Benfica conquistou 2 Ligas, 1 Taça de Portugal, 1 Taça da Liga e 1 Supertaça.