Águias voam nas mãos de Deus com vitória frente ao Belenenses SAD

O Benfica garantiu ontem a presença nas meias-finais da Taça de Portugal ao bater o Belenenses SAD, por 3-0, numa partida em que o resultado podia ser muito mais volumoso .Sem Jesus, mas com Deus no banco. O treinador do Benfica ficou em casa, devido a uma infeção respiratória, e João de Deus assumiu o lugar. As águias não facilitaram e apresentaram o melhor onze, aquele possível devido ao surto de Covid-19. Gilberto, Vertonghen, Grimaldo e Waldschmidt entraram diretos na equipa, após superarem a doença. O Benfica começou bem fruto da boa visão de jogo de Rafa. Criou dinâmicas e manteve o Belenenses SAD em tarefas defensivas. André Moreira, com um punhado de boas defesas, foi adiando o golo.A formação de Petit aproveitou as linhas subidas do Benfica, mas o egoísmo de Cassierra fez a bola morrer nas mãos de Svilar, quando tinha dois companheiros em melhor posição.A defesa do Belenenses SAD até mostrava acerto. Mas no melhor pano... caiu a nódoa. Gonçalo Silva fez um atraso à ‘queima’ para André Moreira, o guarda-redes tentou aliviar a bola, mas esta bateu no defesa e ressaltou para os pés de Darwin, que fez o 1-0 sem oposição.O Benfica cresceu e o Belenenses SAD encolheu-se. Aproveitou Rafa para fazer o 2-0, após uma assistência de Jardel.Na segunda metade, as águias mantiveram o domínio territorial e, apesar de já gerirem a equipa a pensar no dérbi com o Sporting, na segunda-feira, Cervi ainda fez o 3-0, a passe de Rafa. Darwin, inteligente, percebeu que estava em posição irregular e ficou estático. O adversário das meias-finais é o Estoril, da II Liga.O Benfica mostrou-se forte psicologicamente, apesar das contrariedades provocadas pelo surto de Covid-19 e pela doença de Jesus, que ficou fora do banco. Triunfo justo e sem dificuldades.O esquema trazido por Petit para o jogo com o Benfica ruiu com o atraso à ‘queima’ de Gonçalo Silva para André Almeida, que permitiu que a bola sobrasse para Darwin fazer o 1-0, sem qualquer oposição.João Pinheiro teve uma arbitragem segura e sem casos. O vídeo-árbitro limitou-se a confirmar as suas decisões e a validar os golos. Critério largo nas faltas, tendo mostrado e, bem, um cartão amarelo a Dieguinho por uma entrada mais ríspida sobre Seferovic.- Com as acelerações do costume, assumiu a missão de levar a equipa para a frente. Oportunista a marcar o 2-0 e talentoso a assistir Cervi para o 3-0.– Trapalhão a jogar com os pés. Seguro entre os postes.– Um dos quatro regressados após a infeção pela Covid poupou-se no apoio ao ataque. Cumpriu a defender sem dificuldades.– Tranquilo na defesa posicional. Um ou outro calafrio com a bola nas costas. Assistiu Rafa para o 2-0.Vertonghen – O ‘tenrinho’ Belenenses SAD foi o adversário ideal para recuperar o ritmo.– Outro que se foi poupando e jogando o suficiente. Marcou o canto que resultou no 2-0.– Foi o principal dínamo do meio-campo. Solidário a defender e esforçado a atacar.– Sem grande velocidade mas seguro no passe. Ainda assim, não reservou lugar para Alvalade...– Naquele que pode ter sido o seu último jogo pelo Benfica, picou a bola com mestria sobre o guarda-redes no 3º golo da noite.– Apagado. Definiu mal dois lances que podiam ter causado perigo.– Rematou com perigo aos 15’ e foi oportuno no 1-0. Mas já prometeu mais...– Entrou para manter o ritmo a pensar no Sporting.– Por estes dias é, sem dúvida, o melhor trinco.– Quase marcava aos 89 minutos.– Nada a dizer.– Sem tempo.