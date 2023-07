Ajax anuncia saída imediata de Dusan Tadic

O Ajax anunciou na sexta-feira que acedeu ao pedido do futebolista sérvio Dusan Tadic para o deixar sair no imediato, apesar do contrato atual entre as duas partes ser válido até 30 de junho de 2024.

"A decisão de deixar o clube foi muito difícil de tomar. No entanto, acredito que este é o momento certo. Não apenas para mim, mas também para o clube recomeçar. Vivemos no Ajax grandes sucessos, que me proporcionaram uma sensação indescritível, que nunca experimentei antes na carreira. Se depender de mim, este não é um adeus definitivo. Serei para sempre jogador do Ajax e espero voltar a Amesterdão em breve, numa função distinta, como treinador", afirmou o internacional sérvio, em jeito de justificação para deixar o clube.

Em nome do Ajax falou o diretor para o futebol, o alemão Sven Mislintat, que deixou claro que o divórcio partiu do jogador: "Dusan [Tadic] disse-nos que queria rescindir o contrato. Desde que chegou em 2018 mostrou o quão importante é para a equipa e a sua capacidade de liderança dentro e fora do campo. Na época passada, os seus dados estatísticos são incríveis, não perdeu uma única partida da 'Eredivisie' desde sua transferência para cá".

Mislintat considera que a saída de Tadic "é uma perda incrível para Maurice Steijn [treinador]" e para a equipa, e que "adoraria que continuasse no clube", mas "quis respeitar" o seu pedido e deseja-lhe "tudo de bom para o resto da sua carreira".

Tadic nasceu em 20 de novembro de 1988, em Backa Topola, na ex-Jugoslávia e rumou ao futebol inglês, para o Southampton, de onde se transferiria, em 2018, para o Ajax, pelo qual fez a sua estreia a 25 de julho desse ano, na receção aos austríacos do Sturm Graz (2-0), na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na sua primeira época no Ajax, 2018/2019, conquistou a 'dobradinha' e teve um papel importante na campanha europeia que até às meias-finais da Liga dos Campeões, somando desde a sua estreia três títulos e duas Taças dos Países Baixos, além de diversos prémios individuais, e 241 partidas, nas quais marcou 105 golos.