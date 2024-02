Ajax defronta Ajax nos quartos de final da Taça da Holanda feminina

Por esta ninguém esperava. O sorteio dos quartos de final da Taça da Holanda em futebol feminino resultou esta segunda-feira num duelo inusitado entre duas equipas do mesmo clube. Falamos-lhe da equipa principal do Ajax, atual campeão de futebol feminino na Holanda, e dos sub-19 do Ajax, que entraram na competição depois de no último ano terem conquistado o título holandês em sub-23.

"É uma pena jogarmos contra o nosso próprio clube. Mas por outro lado é uma grande experiência para as nossas jovens defrontarem jogadoras que estão nos quartos de final de uma competição como a Liga dos Campeões feminina. É uma sensação um pouco dividida", revelou Anouk Bruil, treinadora da equipa feminina de sub-19 do Ajax.

As sub-19 do Ajax são mesmo as 'underdogs' desta eliminatória, que conta ainda com a presença de alguns dos grandes emblemas do país, como Feyenoord, Twente, Fortuna Sittard, Ultrecht, Excelsior e Heerenveen, isto depois de terem eliminado na ronda anterior o Telstar, atual último colocado da 1.ª divisão, com um claro 3-0.

Após o sorteio, o clube não deixou de brincar com a situação nas redes sociais: "Vamos jogar contra o Ajax nos quartos de final!", pode ler-se numa das publicações a propósito do sorteio que ocorreu esta segunda-feira.