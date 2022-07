O Ajax quer Francisco Conceição e os cinco milhões da cláusula de rescisão tornam o jogador do FC Porto um alvo muito apetecível. A imprensa dos Países Baixos garante que o campeão holandês quer o extremo portista e avança mesmo que já haja conversa com o novo treinador do clube, Alfred Schreuder.



O emblema de Amesterdão já segue o filho do treinador portista há algum e vê-o como a principal alternativa a Antony, extremo brasileiro que deve rumar ao Manchester United por uma verba a rondar os 80 milhões de euros.









