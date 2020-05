"Ajuda-nos, Cristiano!": Plantel do Olhanense pede ajuda a CR7

Os jogadores do Olhanense escreveram uma carta a Cristiano Ronaldo na qual pedem ao internacional português ajuda na questão da subida à II Liga.Uma ideia original de dar visibilidade à luta que está a ser travada pelo clube algarvio, que não se conforma com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol de promover ao segundo escalão o Vizela e o Arouca, os dois líderes de série do Campeonato de Portugal que tinham mais pontos no momento da suspensão das competições, devido à Covid-19. Uma medida que indignou os comandantes das séries C e D, Praiense e Olhanense, respetivamente."Decidimos enviar-te esta carta porque tu és o símbolo máximo mundial dos jogadores. O Deus do futebol português e o modelo de inspiração para qualquer um que joga futebol no nosso país", dizem os jogadores do Olhanense na longa missiva tornada pública nas redes sociais.No texto do documento, escrito de forma bastante emotiva e sentimental, são explicadas as razões do Olhanense.E termina desta forma: "Ajuda-nos a acreditar que poderemos conseguir justiça e a não viver em clima de constante desconfiança."Cristiano Ronaldo regressou esta terça-feira ao centro de treinos da Juventus, colocando um ponto final num afastamento que durou 72 dias. O internacional português chegou bem cedo e realizou testes e exames clínicos.O Olhanense liderava a Série D do Campeonato de Portugal com 57 pontos, os mesmos do Real SC (clube de Massamá e Queluz), quando as competições foram suspensas.Os jogadores do clube evocam na carta o facto de o Olhanense ter 108 anos de história e de ser o clube em que Valdir (amigo de CR7) se iniciou.