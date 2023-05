Al Hazem garante subida ao primeiro escalão da Arábia Saudita após vitória por 3-2 contra o Al-Sahel

O AL Hazem, orientado por Filipe Gouveia, garantiu a subida ao principal escalão da Arábia Saudita. A equipa do técnico português precisava, para assegurar a promoção, apenas de conquistar um ponto, na 32ª jornada, diante do Al-Sahel. No entanto, a equipa liderada por Filipe Gouveia venceu por 3-2 e festejou a subida, na cidade de Al Rass, no seu estádio e com os seus adeptos.

António Filipe de Sousa Gouveia, nasceu em Massarelos em 12 de Maio de 1973 (50 anos). Iniciou a carreira de treinador no na formação do Boavista, em 2010/11, passando nessa época pelos seniores. Nas duas épocas seguintes, foi treinador adjunto da Académica. Nos anos seguintes, passou pelo Salgueiros, Santa Clara, Sp. Covilhã e Leixões. Em 2019/20, iniciou um ciclo pela Arábia Saudita que o levou ao Al-Jabalain, Al Taawon e Al-Hazm. Na época 2021/2022, liderou o Vilafranquense (II Liga).