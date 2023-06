Al Hilal avança por Sérgio Conceição

O Al Hilal está disposto a pagar a cláusula de rescisão de 18 milhões de euros para contratar Sérgio Conceição ao FC Porto, depois de gorada a transferência para o PSG. A imprensa francesa revelou este domingo que a escolha para o comando técnico recaiu sobre Luis Enrique, espanhol que estava desempregado após deixar a seleção espanhola.Assim que foi conhecida a decisão, os árabes avançaram com uma proposta para levar Sérgio Conceição, que terá à sua espera um ordenado milionário. O clube da Arábia Saudita, que já foi treinado por Jorge Jesus, tem estado ativo no mercado e até já terá chegado a acordo com o Wolverhampton para a contratação do internacional português Rúben Neves.Caso Sérgio Conceição aceite esta proposta, vai também reencontrar Marega, avançado maliano que treinou no FC Porto.A transferência do técnico pode ajudar o FC Porto financeiramente. Além dos 18 milhões da cláusula, os árabes poderão contratar um ou dois reforços no Dragão, sendo que o dinheiro não será problema.