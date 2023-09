Al Hilal, de Jorge Jesus, cede empate e tem liderança da Liga saudita em risco

O Al Hilal, de Jorge Jesus, empatou com o Damac (1-1), para a sétima jornada do campeonato saudita em futebol, e pode perder a liderança ainda esta quinta-feira.

Em Abha, o brasileiro Malcom colocou a equipa de Jorge Jesus na frente do marcador, logo aos nove minutos, uma vantagem que se manteve até aos 68, altura em que o romeno Nicolae Stanciu restabeleceu a igualdade, já depois da entrada em campo do português Rúben Neves no lado visitante.

Com este desfecho, o Al Hilal passa a somar 17 pontos, contra os 16 do Al Taawon (segundo colocado) e Al Ettifaq (terceiro), todos já com sete jogos realizados.

O Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, é quarto, com 15, e recebe esta quinta-feira o Al Fateh, pelo que tem possibilidades de isolar-se na liderança, em caso de triunfo.