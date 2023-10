Al Hilal de Jorge Jesus soma primeiro triunfo na 'Champions' asiática

Os sauditas do Al Hilal, treinados pelo português Jorge Jesus, superaram esta terça-feira os iranianos do Nassaji Mazandaran (3-0), na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões asiática de futebol.

No Azadi Stadium, em Teerão, o sérvio Mitrovic inaugurou o marcador à passagem do minuto 18, antes de Housgmand (38) receber ordem de expulsão no conjunto iraniano, tal como Al Faraj, mas nos sauditas, aos 38.

No segundo tempo, com as duas equipas reduzidas a 10 elementos, o brasileiro Neymar aumentou a vantagem, quando decorria o minuto 58, estreando-se a marcar pelo conjunto saudita, e Al Shehri (90+3) fixou o resultado final.

Com este triunfo, o Al Hilal passa a liderar a 'poule', com quatro pontos, os mesmos do segundo colocado Navbahor, do Uzbequistão, enquanto o Nassaji Mazandaran, terceiro, tem três e o Mumbai City segue em último, sem pontos.