Moussa Marega tem em cima da mesa uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, apurou o "Record".

Ainda de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, o clube que já foi treinado por Jorge Jesus quer assegurar os serviços do jogador portista nas próximas três temporadas e está disposto a pagar-lhe 15 milhões de euros nesse período, ou seja, cinco milhões de euros por cada época.





Marega tem 30 anos e termina a ligação ao FC Porto no final da época.