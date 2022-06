Al Musrati está de regresso à esfera de interesses do Sporting. O médio do Sp. Braga entrou na lista de Rúben Amorim, que vê agora nele um substituto perfeito para Palhinha, de saída para o futebol inglês. Num primeiro momento, o jogador líbio de 26 anos foi ignorado pelo treinador do clube de Alvalade.









