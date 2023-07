Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, anuncia novo reforço

O futebolista costa-marfinense Seko Fofana, do Lens, vai transferir-se para o Al Nassr, tendo assinado um contrato de três épocas, anunciou esta terça-feira o clube saudita, treinado pelo português Luís Castro e em que joga Cristiano Ronaldo.

"Para dar tudo por este emblema", escreveu o Al Nassr, ao anunciar a contratação do médio na sua conta oficial no Twitter, na qual posta um vídeo em que Fofana diz que vai para a equipa de Riade para "correr, driblar, defender, assistir, marcar e vencer".

Fofana, de 28 anos, foi este ano finalista do prémio atribuído ao melhor futebolista do campeonato francês, pelo sindicato de jogadores de França, conquistado pelo avançado do Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Em 18 de agosto de 2020 assinou um contrato de quatro anos com o Lens, em que acumulou alguns êxitos, entre os quais o prémio 'Marc-Vivien Foé', de melhor jogador africano da primeira divisão francesa na época 2021/22.

O anúncio de Al Nassr ocorre apenas uma semana depois da FIFA sancionar o clube saudita com o impedimento de registar novos jogadores por causa de dívidas pendentes.

A equipa treinada por Luís Castro e em que alinha o internacional português Cristiano Ronaldo, encontra-se a estagiar em Portugal, onde na segunda-feira perdeu com o Celta de Vigo (5-0) no primeiro jogo do Troféu do Algarve, antes de defrontar o Benfica, na quinta-feira, também no sul do país.