Golo português dá vantagem ao Al Nassr em jogo decisivo na Liga dos Campeões asiática

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo está a vencer, ao intervalo, num encontro transmitido pela, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões asiática contra os também sauditas do Al Fayah.O primeiro golo foi apontado pelo português Otávio, também titular, que inaugurou o marcador ao minuto 16 de cabeça.A equipa orientada pelo português Luís Castro partiu em vantagem para a partida. O Al Nassr venceu por 1-0 na primeira mão, fora de casa, com CR7 a apontar o golo solitário.Além do jogo continental, as duas equipas defrontaram-se na Liga saudita, num encontro que sorriu para o Al Nassr. A equipa da comitiva portuguesa venceu com um golo de Otávio e dois do ex-Benfica Anderson Talisca.O adversário desta tarde ocupa o 13.º lugar na classificação doméstica. A equipa da comitiva portuguesa está em segundo, a sete pontos do Al Hilal de Jorge Jesus.