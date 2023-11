Al Nassr de Ronaldo entra em campo na Champions asiática. Veja o jogo na CMTV

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Otávio e Luís Castro defronta, às 18h00, os iranianos do Persepolis, em jogo da Liga dos Campeões Asiática. O encontro é transmitido em direto pelaAo minuto 3 do encontro, Ronaldo caiu na área e o árbitro assinalou penálti. Contudo, o português, num gesto de fair-play, admitiu ao juiz do encontro que não era falta. A decisão foi posteriormente revertida.Os sauditas podem carimbar neste encontro a passagem à próxima ronda da prova. A faltar um jogo para o fim da Fase de Grupos, o Al Nassr tem 12 pontos, mais cinco que o adversário desta tarde.Talisca, do Al Nassr, é o melhor marcador da prova. O ex-Benfica tem seis golos. Ronaldo leva três golos.Em atualização