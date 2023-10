Cristiano Ronaldo bisa na vitória do Al Nassr na Champions asiática

O Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio venceu, por 4-3, o Al-Duhail, na Liga dos Campeões Asiática, com dois golos do astro português. O encontro foi transmitido pela CMTV.



O primeiro golo dos sauditas foi apontado ainda na primeira parte, aos 25 minutos, pelo brasileiro Anderson Talisca.





Já na segunda parte, após ser anulado um golo ao Al-Duhail, Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, aos 56 e 61 minutos, respetivamente, aumentaram a vantagem do emblema de Riade.O golo número 861 do português na carreira deixou todo o estádio a cantar o seu nome, após um disparo forte para um tento monumental.Quando o encontro parecia controlado pela equipa do Al Nassr, o adversário, onde alinha o português Rúben Semedo, marcou dois golos e relançou a partida. Ismaeel Mohammad fez o primeiro dos cataris, aos 63 minutos, Almoez o segundo, ao minuto 67.Ainda assim, a emoção da partida não tinha terminado, sendo que ainda houve tempo para Cristiano Ronaldo voltar a fazer o gosto ao pé, no minuto 80.O Al-Duhail ainda ameaçou o empate, mas o golo de Olunga, a cinco minutos dos 90, não chegou para os visitantes conseguirem um ponto.Com este resultado, o Al Nassr, que também contou com Otávio a titular, soma a terceira vitória em três jogos na prova e destaca-se na liderança do Grupo E. Os sauditas têm um registo de 13 jogos consecutivos sem perder.O Al-Duhail, de Rúben Semedo e do brasileiro Philippe Coutinho, está em terceiro com duas derrotas e um empate.