Al Nassr de Ronaldo oferece 40 millhões de euros por jogador do Bayern Munique

O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, terá oferecido 40 milhões de euros ao Bayern Munique para contratar o senegalês Sadio Mané, informa a imprensa britânica.O clube orientado pelo português Luís Castro já contratou, neste defeso, o croata Marcelo Brozovic, o costa-marfinense Seko Fofana e o brasileiro, ex-FC Porto, Alex Telles.Em Munique o senegalês marcou apenas 12 golos em 38 jogos, números aquém do que mostrou em Liverpool, onde fez 120 golos em 269 jogos.A passagem pelo Bayern também esteve envolta em polémica, depois do senegalês ter dado um murro num colega. Após o encontro entre os alemães e os ingleses do Manchester City, Mané agrediu Leroy Sané.O Al Nassr, que perdeu os jogos de pré-época que realizou em Portugal, contra o Benfica e contra o Celta de Vigo, joga esta terça-feira com o PSG.