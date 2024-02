Al Nassr está nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática com carimbo de Ronaldo

O avançado português Cristiano Ronaldo voltou a ser importante em mais uma vitória da equipa comandada por Luís Castro.A vitória frente ao Al Fayha na segunda mão dos oitavos da Liga dos Campeões asiática construiu-se com dois golos portugueses. O primeiro não foi de Ronaldo, foi de Otávio. Cruzamento para a grande área e um improvável golo de cabeça deu vantagem à equipa de Luís Castro.Ainda na primeira parte Ronaldo esteve perto de chegar ao golo. Depois do cruzamento de Brozovic, o capitão do Al Nassr cabeceou ao poste da baliza do Al Fayha. Na verdade esta oportunidade era so um apontar de mira de Ronaldo. Isto porque no início da segunda parte, depois de mais um passe de Marcelo Brozovic, Ronaldo ficou no cara a cara com o guarda-redes, fintou-o e empurrou para o 2-0 no resultado.Ainda assim, a bandeirola subiu e, por isso, houve tempo para o VAR descortinar um fora de jogo do avançado português. Ronaldo estava fora de jogo e o golo foi anulado. Pouco depois Ronaldo voltou a testar a atenção do guarda-redes. Lançado novamente na velocidade, rematou para uma defesa atenta com o pé. Mas se o guarda-redes esteve bem nesta defesa, na seguinte oportunidade para Ronaldo acabou por borrar a pintura.Já se sabe, facilitar com Ronaldo por perto não é boa ideia. O guarda-redes hesitou e Ronaldo ficou com a bola para fazer o 2-0 para o Al Nassr. Aqui ficou fechada de uma vez por todas a vitória. Com carimbo de Ronaldo, o Al Nassr está nos quartos de final da Liga dos Campeões asiática.