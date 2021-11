Al Sadd confirma saída de Xavi para o Barcelona

— #76 Al Sadd SC | ???? ???? (@AlsaddSC) November 5, 2021

O Al Sadd confirmou esta sexta-feira a saída de Xavi para o Barcelona, mediante o pagamento da cláusula devida. Os catalães ainda não oficializaram a contratação do treinador que virá ocupar o lugar de Ronald Koeman, mas o emblema do Qatar já anunciou o entendimento. O príncipe herdeiro vai mesmo voltar a casa para, segundo o jornal 'As', assinar um contrato até 2024.O Al Sadd nunca demonstrou muita abertura para deixar sair o técnico espanhol nesta fase da temporada e foi isso mesmo que transmitiu na reunião de ontem à delegação do Barcelona, que viajou para a capital qatari há dois dias. Enquanto os responsáveis dos dois clubes tentaram acordar a desvinculação do técnico, Xavi encontrou-se com Mohammed bin Khalifa Al Thani, líder máximo da turma asiática.Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X