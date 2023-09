Alan Varela pode ter este domingo no Estádio do Dragão, frente ao Arouca, a primeira oportunidade no onze do FC Porto.



O médio já esteve no banco de suplentes na vitória complicada (2-1) no terreno do Rio Ave, mas ainda não teve minutos. O reforço argentino tem vindo a assimilar as ideias de Sérgio Conceição e está com ritmo competitivo, uma vez que a temporada na Argentina está na reta final (Boca Juniors, ex-clube do jogador, está nas ‘meias’ da Taça Libertadores).









