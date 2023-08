Alan Varela vai ser apresentado nos próximos dias como reforço do FC Porto, mas não deve ser o último a chegar. Depois dos primeiros jogos oficiais, a estrutura técnica liderada por Sérgio Conceição entende que o reforço das laterais também é necessário até ao fecho do mercado.



Do lado direito, o intermitente João Mário e o adaptado Pepê estão longe de serem soluções para uma temporada que se espera muito longa.









