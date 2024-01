Uma possível proposta-relâmpago tendente à contratação de Gyokeres em cima do fecho do mercado está a gerar algum alarme em Alvalade, apurou o Correio da Manhã.



Os responsáveis do Sporting já reafirmaram que só vendem o avançado sueco pelo valor da cláusula de rescisão, que é de 100 milhões de euros, e não têm motivos para acreditar que haja um clube a ponderar pagar já esse valor.









