O Benfica está em estado de alarme com o resultado financeiro da época 2021/22. Além do facto de a SAD ir apresentar prejuízo pelo segundo ano consecutivo, é sobretudo a dimensão do ‘buraco’ nas contas que está a causar elevada apreensão.



Ao que o Mais Sport apurou, consultando várias fontes ao longo das últimas semanas, os cálculos iniciais indicam que o resultado negativo deverá rondar os 30 milhões de euros.









